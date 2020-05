Le nouvel épisode de tension entre Mario Balotelli et le président de Brescia

L'histoire entre Brescia et Mario Balotelli est en train de se terminer en eau de boudin. Difficile depuis le début, la relation entre l'attaquant et le président a pris encore un peu plus de plomb dans l'aile ce vendredi. Il faut dire que les tensions sont exacerbées depuis plusieurs semaines. Depuis le début même. Les mauvais résultats de l'équipe, les propos racistes de Massimo Cellino, le comportement pas toujours irréprochable du joueur et le confinement n'ont pas non plus aidé à rectifier cette relation tendue.

«Mario est un garçon particulier et il est également évident que sa tête n’est plus avec nous, rien de différent de la façon dont il a toujours été. Il y a de la déception. Je l'aimais, j'espérais que l'air de la maison et le désir de l'équipe nationale le feraient bien marcher. Nous sommes tous déçus», a encore fait savoir il y a deux jours le boss des Hirondelles, bons derniers de Serie A au moment de l'arrêt du championnat. En conflit ouvert, les deux hommes devaient se rencontrer hier pour évoquer l'avenir du joueur, dont le contrat ne sera pas renouvelé, surtout pas en deuxième division.

Le président refuse de rencontrer Balotelli

Rendez-vous est pris ce vendredi en fin d'après-midi. Habillé de la tenue de la sélection italienne, Mario Balotelli se présente au siège du club. Il en sort un peu plus d'une demi-heure plus tard pour prendre la direction du centre d'entraînement et y réaliser une séance personnalisée. Rien n'avait encore filtré de l'entretien entre l'attaquant et son président mais dans la soirée, des rumeurs ont commencé à enfler. L'information tombe finalement, d'abord dans le quotidien local Il Giornale di Brescia, puis dans la Gazzetta dello Sport.

Cellino n'a en fait jamais ouvert la porte de son bureau à l'international italien, qui a attendu une demi-heure pour rien dans l'anti-chambre. Le joueur a donc fini par s'en aller, avant de poster un message énigmatique sur Twitter. «J’ai appris le silence de ceux qui parlent trop, la tolérance des intolérants, la gentillesse des méchants; aussi étrange que cela puisse paraître, je suis reconnaissant envers ces professeurs.» Ce nouvel épisode ajoute encore un peu de tension à une situation qui n'en avait pas vraiment besoin. Une chose est toujours plus certaine de jour en jour, Balotelli ne sera plus à Brescia la saison prochaine. A 29 ans, il devra se trouver un nouveau point de chute.