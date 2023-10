Ligue 1 : Lille recolle au podium, Nantes enchaîne, Reims et Toulouse dos à dos

La Ligue 1 était de retour ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. Au programme, trois rencontres avec notamment Lille qui recevait Brest. Un match entre deux équipes du haut de tableau. Le vainqueur avait donc l’occasion de se rapprocher du podium de la Ligue 1. Et dans ce match, c’est Lille qui a fait le job, bien aidé par la grosse boulette d’Achraf Dari, après 3 minutes de jeu. Le Marocain était coupable d’un mauvais contrôle qui permettait à Yazici d’inscrire l’unique but du match. Les Dogues prennent la 4e place devant leur adversaire du jour.

Dans l’autre match très plaisant, Toulouse et Reims se sont rendus coup pour coup au Stadium. Guillaume Restes a été sauvé plusieurs fois par ses montants et finalement les deux équipes se quittent sur un nul logique (1-1). Reims avait ouvert le score grâce à Richardson avait que Dallinga n’égalise. Enfin, dans la dernière rencontre, le FC Nantes a confirmé sa forme du moment avec sa belle victoire sur Montpellier (2-0). Les Nantais remontent à la 7e place du classement et semblent bien loin de la crise du début de saison.

Les résultats de 15h