MU : Mino Raiola reste énigmatique sur l'avenir de Paul Pogba

Annoncé avec insistance au Real Madrid, l'été dernier, Paul Pogba (27 ans) est finalement resté à Manchester United cette saison. Mais l'année du champion du Monde 2018 aura été très compliquée, car les blessures n'ont pas épargné le milieu de terrain. En effet, le Français n'aura disputé que 7 rencontres de Premier League. Alors que la question de l'avenir de Pogba est souvent posée, notamment en Espagne, Mino Raiola, son agent, a tenu à tempérer les choses même s'il n'exclut pas un départ lors du prochain mercato...

«Paul traverse une période difficile, mais soyons clairs, car en Angleterre, ils sont très sensibles, Pogba se concentre pour faire une belle fin de saison avec Manchester United. Il veut réintégrer l'équipe et faire une belle fin de saison et que United puisse atteindre la Ligue des champions. On ne sait pas ce qui va se passer (sur le mercato). On ne peut pas le dire aujourd'hui, a déclaré le célèbre agent dans les colonnes de Marca. Maintenant, le club (de Manchester United) compte, l'équipe compte, et puis nous verrons ce qui peut arriver. Il y a eu beaucoup d'intérêt (de la part du Real Madrid), mais ce n'était pas possible. L'année dernière ne compte plus. Nous verrons ce qui se passera.»