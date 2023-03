Real Madrid : la réponse cash de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après la nouvelle élimination du PSG en Ligue des Champions, l’avenir de Kylian Mbappé (24 ans) est à nouveau au centre des débats. D’autant que le Français a fait des déclarations qui ont fait l’effet d’une bombe en Espagne. Là-bas, le Real Madrid l’observe toujours. Mais d’après plusieurs médias ibériques, Florentino Pérez ne compte pas négocier avec Nasser Al-Khelaïfi et compte sur le Français, qui devra faire des efforts si jamais il veut signer à Madrid.

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été questionné sur son envie ou non de faire signer Kylian Mbappé. Et le Mister a été très clair. «C’est une question que vous pouvez me poser aujourd’hui, dans trois jours, dans deux mois… mais c’est une question à laquelle je ne répondrai jamais.» Le message est passé.

