Coupe du Monde 2026 : Saka ajoute sa cerise sur une humiliation totale contre la France

C’est une véritable humiliation pour les Bleus dans cette première période ! L’Angleterre déroule et inflige une correction à une équipe de France totalement dépassée. Sur une nouvelle contre-attaque fulgurante, Rashford bute d’abord sur Maignan, puis Saka voit sa frappe repoussée par Lacroix avant de suivre l’action et de pousser le ballon dans le but vide.

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3-0 pour l’Angleterre avant la pause ! Les Bleus coulent complètement dans cette première mi-temps et vivent un véritable cauchemar à Miami. Quelle entame calamiteuse de l’équipe de France ! ⚽️😱



France 0-3 Angleterre



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Après seulement 37 minutes, les Three Lions mènent 3-0 et donnent une leçon d’efficacité, de vitesse et de réalisme. Complètement absente dans les duels et incapable de contenir les offensives anglaises, la France traverse une première mi-temps cauchemardesque dans cette petite finale.