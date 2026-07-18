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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Saka ajoute sa cerise sur une humiliation totale contre la France

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bukayo Saka @Maxppp
France 2-4 Angleterre
winamax
1 7.25 N 4.80 2 1.31 bonus 100€

C’est une véritable humiliation pour les Bleus dans cette première période ! L’Angleterre déroule et inflige une correction à une équipe de France totalement dépassée. Sur une nouvelle contre-attaque fulgurante, Rashford bute d’abord sur Maignan, puis Saka voit sa frappe repoussée par Lacroix avant de suivre l’action et de pousser le ballon dans le but vide.

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Après seulement 37 minutes, les Three Lions mènent 3-0 et donnent une leçon d’efficacité, de vitesse et de réalisme. Complètement absente dans les duels et incapable de contenir les offensives anglaises, la France traverse une première mi-temps cauchemardesque dans cette petite finale.

Pub. le - MAJ le
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