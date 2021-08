Rafa Mir rejoint Séville

Annoncé avec insistance du côté de l'Atlético de Madrid lors de ces derniers jours, Rafa Mir, sous contrat avec Wolverhampton jusqu'en juin 2022, s'est finalement engagé avec Séville ce vendredi. Après avoir passé sa visite médicale, l'attaquant espagnol âgé de 21 ans a signé un contrat de 6 ans avec le club sévillan et rejoint donc le dernier quatrième de Liga pour un transfert estimé à 15 millions d'euros. Sous ses nouvelles couleurs, le natif de Cartagena portera le numéro 12.

Formé au FC Barcelone et à Valence, Rafa Mir avait signé à l'hiver 2018 à Wolverhampton mais ne s'était jamais réellement imposé en Angleterre. Depuis, il avait enchaîné des prêts à Las Palmas, Nottingham Forest et Huesca, la saison passée. Auteur de 13 buts et une passe décisive en 38 matches dans le championnat espagnol, l’international espoir espagnol U23, vice-champion olympique à Tokyo cet été, s’était brillamment illustré, de quoi attirer l’Atletico de Madrid et donc tout récemment le FC Séville. Mais contrairement aux Colchoneros qui souhaitaient le récupérer libre à la fin de cette nouvelle saison, les Andalous sont passés à l’attaque et ont ainsi raflé la mise.