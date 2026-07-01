Coupe du Monde 2026 : le pronostic fou du président du Cap-Vert face à l’Argentine

Qualifié pour les 16es de finale de sa première Coupe du Monde 2026, le Cap-Vert continue de surprendre. À la veille du choc face à l’Argentine, le président José Maria Neves s’est montré ambitieux, affirmant croire en une victoire de son pays malgré l’ampleur du défi. Les Requins Bleus, auteurs de trois nuls en phase de groupes, tenteront de prolonger leur parcours historique dans cette rencontre programmée samedi à minuit.

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« Je pense qu’on peut battre l’Argentine 1-0. Nous jouons pour gagner… Quand les attentes sont faibles vis-à-vis d’une équipe, et si cette équipe a la volonté de gagner, c’est possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens. Cette équipe a 100% de confiance, 100% d’espoir, et elle se battra jusqu’au bout. Nous avons donc 100% de chances de gagner contre l’Argentine. Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c’est-à-dire affronter les champions », a déclaré José Maria Neves dans un entretien à la BBC.