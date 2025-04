Pep Guardiola a révolutionné le football selon Lionel Messi

Entre Lionel Messi et Pep Guardiola, c’est une grande histoire d’amour. Durant ses quatre saisons à la tête du FC Barcelone, l’actuel coach de Manchester City a fait de l’Argentin sa star, un extraterrestre qui ne laisse personne indifférent. Plus que l’explosion du gaucher, c’est surtout la façon de jouer de son Barça qui a marqué les esprits. Un jeu de passes courtes ultra-offensif et un pressing de tous les instants, que beaucoup ont essayé d’imiter.

Dans un entretien accordé au média Simplemente Futbol, Messi a été interrogé sur son ancien coach. Et pour le Catalan, le Champion du Monde 2022 a réservé ses plus beaux éloges : « Pep Guardiola vient d’une autre planète. Il est différent, il voit des choses que personne d’autre ne voit. Il a changé le football. Tout le monde voulait nous copier. En fait, il a un peu nui au football, car les gens ont essayé de jouer comme notre Barcelone. » Un compliment qui touchera sans doute l’intéressé.