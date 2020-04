Tottenham : coup dur à venir dans le dossier Mauricio Pochettino ?

PCP Capital Partners s'apprête à devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Newcastle. Et la société accompagnée par le Saudi Public Investment FUND, voit grand pour les pensionnaires de Saint James Park. Ainsi, l'avenir de l'actuel manager des Magpies Steve Bruce demeure plus que jamais incertain. Et plusieurs noms prestigieux se trouveraient sur la liste des futurs propriétaires. Ainsi, Rafa Benitez, Massimiliano Allegri et Lucien Favre constitueraient des pistes crédibles aux yeux de PCP Capital Partners. Mais le favori numéro un ne serait autre que Mauricio Pochettino !

Selon les informations de l'Evening Standard, l'ancien manager de Tottenham recueillerait tous les suffrages chez les futurs actionnaires de Newcastle. Évincé par les Spurs en novembre dernier, le technicien argentin continue de percevoir ses indemnités de licenciement par le club londonien. Celui-ci aurait pu prétendre à une compensation financière si Pochettino trouvait un nouveau club dans les six mois qui suivaient son éviction. Mais si la Premier League reprenait en juin prochain et que Mauricio Pochettino devenait le nouveau manager de Newcastle, Tottenham pourrait dire adieu à cette fameuse indemnisation financière. Un scénario tout sauf souhaité par les Spurs...