Équipe de France : Adrien Rabiot a agacé le staff de Zinedine Zidane

Remplaçant au coup d’envoi face à la Belgique, Adrien Rabiot a bien failli gâcher son entrée à la 88e minute de jeu. Selon les observations du commentateur de RMC Jean-Louis Tourre depuis les tribunes, l’attitude du milieu de 31 ans a provoqué l’agacement des adjoints de Zinedine Zidane au moment de faire le changement : «il s’est échauffé à deux à l’heure, il n’avait pas ses crampons, ça a rendu fou le staff de l’équipe de France.»

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Malgré ce retard à l’allumage au bord de la touche, le joueur de l’AC Milan s’est tout de même montré décisif dans la foulée en initiant l’action du quatrième but signé Michael Olise, avant d’être chaleureusement enlacé par le sélectionneur au coup de sifflet final. Reste désormais à savoir si l’ancien de l’OM a définitivement perdu sa place de titulaire dans l’entrejeu des Bleus.