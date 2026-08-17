Abdoul Ouattara quitte Strasbourg pour Ipswich Town

Ipswich Town poursuit son mercato particulièrement ambitieux avec l’arrivée d’Abdoul Ouattara en provenance de Strasbourg. Pur produit de la formation alsacienne, qu’il avait rejointe en 2018 à seulement 13 ans, le polyvalent joueur de 20 ans quitte définitivement le Racing après 62 apparitions toutes compétitions confondues, pour cinq buts et deux passes décisives, et va désormais poursuivre sa carrière à Portman Road.

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The club is pleased to confirm the signing of Abdoul Ouattara from RC Strasbourg on a five-year deal. ✍️ — Ipswich Town (@IpswichTown) August 17, 2026

Ouattara devient ainsi l’une des nombreuses recrues d’Ipswich cet été, dans un mercato déjà marqué par les arrivées de Saša Lukić, Issa Diop ou encore Chuba Akpom. Il ne sera d’ailleurs pas le seul joueur de Strasbourg à prendre la direction de Portman Road puisque Julio Enciso a, lui aussi, rejoint définitivement Ipswich ce lundi. Les deux joueurs retrouvent notamment Gary O’Neil, qui les dirigeait la saison dernière en Alsace.