Pronostics Pays-Bas-Maroc : le coup parfait à tenter ce 30 juin

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Voilà le seizième de finale que tout le monde attend. Il oppose finalement l’une des équipes les plus emballantes du premier tour, les Pays-Bas, à un deuxième de poule encore invaincu, le Maroc. Une affiche qui ressemblerait plus à un quart de finale et la nation éliminée de manière si précoce sera fortement déçue… Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Pays-Bas-Maroc, à savoir : le pari "Le Maroc gagne" coté à 3,35 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

On pensait les Pays-Bas sans réelles ambitions pour ce Mondial, mais les Oranje ont prouvé dans leur groupe qu’ils possédaient de sérieuses armes, en inscrivant la bagatelle de 10 buts en 3 rencontres. Malgré un arsenal offensif moins impressionnant que par le passé, ils offrent une menace constante. Mais en face, c’est une équipe bien mieux organisée que celles rencontrées en poule qui s’annonce. Avec une défense solide, un gardien capable de miracles et un milieu de terrain à la technique sûre, le Maroc a tout ce qu’il faut pour sortir de la pression adverse. Et frapper vite et fort, à l’image de Saibari, conquérant dans son nouveau poste d’attaquant axial. On voit bien le demi-finaliste de la dernière édition au Qatar sortir vainqueur au bout de 90 minutes de grande intensité !

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