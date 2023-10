Rennes : Bruno Genesio se verrait bien sélectionneur

La suite après cette publicité

En poste au Stade Rennais depuis 2021, Bruno Genesio a bien failli partir en fin de saison dernière, comme lassé par son métier. Il a finalement retrouvé l’énergie pour mener une nouvelle saison en Bretagne où le début d’exercice oscille entre le bon et le moins bon. Sous contrat jusqu’en 2025, le technicien se verrait sélectionneur afin d’avoir un emploi du temps plus léger lui permettant de profiter des plaisirs de la vie. C’est-ce qu’il répond à Jean-Michel Aulas dans un entretien croisé accordé au Parisien. L’ancien président lyonnais lui demandait ce que pourrait être sa prochaine étape professionnelle.

«Arrivé à un certain âge, on peut aspirer à occuper d’autres fonctions de dirigeants, de manager. Je me verrai bien dans ce costume ou alors comme sélectionneur où tu conserves l’adrénaline de la compétition tout en ayant un rythme de vie moins intense. Avec bien plus de respiration, de moments de partage avec sa famille et les gens qu’on aime, que quand tu es H24 dans la lessiveuse, avec la tête uniquement accaparée par les compétitions.» Les fédérations interessées savent à quoi s’en tenir.