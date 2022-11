Sorare recrute Lionel Messi !

Sorare continue de recruter des stars. Il y a quelques mois, la start-up française, créatrice du jeu d'échange de cartes numériques, avait conclu un accord avec Kylian Mbappé, devenu ambassadeur. Peu après, c'est Zinedine Zidane qui avait signé pour plusieurs années en faveur de Sorare.

L'entreprise tricolore a de nouveau frappé très fort puisqu'elle vient d'annoncer une grande nouvelle ce mercredi. «Présentation d'un GOAT dans notre équipe. Nous sommes fiers d'annoncer que Lionel Messi est le nouvel ambassadeur des athlètes de Sorare !», peut-on lire sur le tweet publié. Un sacré coup de la part de Sorare, qui s'offre le septuple Ballon d'Or et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.

Introducing a 🐐 to our team.



We’re proud to announce Lionel Messi as @Sorare’s newest Athlete Ambassador! 🤩🙌#OwnYourGame pic.twitter.com/awpGZEhfZ5