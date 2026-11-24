Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, né à Rome, s’est confié sur les retrouvailles entre le PSG et l’AS Roma, programmées mercredi à 21 heures en Ligue des Champions. L’ancien latéral italien est notamment revenu sur la difficulté de gérer une équipe parisienne composée de stars comme Neymar et Kylian Mbappé. « Techniquement, on ne pouvait rien leur reprocher. La chose la plus difficile, c’était de les faire courir ! Le foot a changé et les dix joueurs de champ doivent participer à la phase défensive. Et ça… Ce n’était pas évident (rire) », a-t-il expliqué, évoquant également l’influence des entraîneurs sur leur collectif.

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Interrogé sur le joueur qui l’avait le plus impressionné à l’entraînement, Florenzi a d’abord refusé de départager Neymar et Mbappé avant de rendre un hommage appuyé à Angel Di Maria. « Moi, il y a un joueur qui me rendait fou, et j’avais de la chance parce qu’il était juste devant moi sur le terrain, c’est Angel Di Maria. Après, ce sont tous des champions d’une autre catégorie. Comment Neymar tutoie le ballon, je n’ai jamais vu ça. Kylian vit pour le but, pour la victoire. Mais Di Maria… Je me suis toujours dit : "Ouah, il vient d’un autre monde" », a-t-il raconté dans les colonnes de L’Equipe.