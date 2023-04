Mercato : les 17 ventes qui peuvent sauver le FC Barcelone

Le FC Barcelone racle les fonds de tiroir. Dans le dur financièrement depuis plusieurs saisons, les pensionnaires du Camp Nou cherchent des solutions pour trouver des liquidités afin de recruter lors du prochain mercato. L’été dernier, ils avaient vendu plusieurs actifs pour remplir leurs caisses. Cet été, les Blaugranas vont devoir à nouveau faire des miracles, eux qui doivent réussir à baisser leur masse salariale. Pour y parvenir, ils souhaitent vendre plusieurs joueurs lors du marché des transferts estival.

Le Barça compte sur ses exs

Mais si cela se passe comme l’an dernier, lorsque Memphis Depay et Frenkie de Jong ont refusé de partir, cela risque d’être compliqué. Ce qui est sûr, c’est que les pensionnaires du Camp Nou ne veulent pas reproduire les mêmes erreurs. Outre certains joueurs du groupe actuel de Xavi, ils comptent aussi sur les éléments ayant déjà quitté le club ces dernières années selon Mundo Deportivo. En effet, pour plusieurs d’entre eux, le FC Barcelone dispose toujours de pourcentages à la revente, de plus-values ou de droits de préemption. Si certains venaient donc à changer d’air cet été, le Barça gagnerait de l’argent.

Ils sont donc 17 à pouvoir rapporter gros selon MD. Une longue liste où on retrouve sept joueurs prêtés cette année, à savoir Samuel Umtiti (Lecce), Clément Lenglet (Tottenham), Abde (Osasuna), Nico (Valence), Trincão (Sporting CP), Collado (Elche) et Sergiño Dest (AC Milan). Concernant Dest et Trincão, le Barça a inclus des options d’achat. Et les Culés devraient déjà récupérer 7 M€ grâce au prêt payant du Portugais. Un joueur acheté 31 M€ en 2020 et pour lequel les Catalans ont négocié un pourcentage à la revente de 50% ainsi qu’une option de rachat comprise entre 20 et 25 M€.

Des reventes sont espérées

Les cinq autres joueurs devraient revenir cet été. Hormis Abde et Nico, qui peuvent avoir une chance avec Xavi assure MD, tous les autres vont devoir convaincre les clubs où ils sont de les conserver ou alors trouver un nouveau point de chute. Pour Umtiti, qui a rapporté 500 000 euros aux Culés en étant titularisé à 15 reprises comme le stipulait une clause, l’Inter Milan et l’AC Milan le suivent après son retour en grâce à Lecce. Outre les joueurs prêtés, le FCB est attentif aux éléments transférés grâce auxquels ils peuvent gagner des sous en cas de revente.

Il s’agit de Ferran Jutglà (Bruges), Juan Miranda (Betis), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Ruqui Puig (LA Galaxy), Rey Manaj (Watford), Junior Firpo (Leeds), Coutinho (Aston Villa), Carles Aleña (Getafe), Malcom (Zénit) et Jean-Clair Todibo (Nice). Pour les deux derniers cités, les pourcentages n’ont pas été rendus publics, mais ils existeraient bien. Le Barça surveille donc chacun d’entre eux. Le club pourrait toucher un joli chèque grâce à Malcom, suivi par le PSG et prêt à changer d’air cet été, ou encore Todibo, ciblé par le PSG et des clubs anglais et italiens selon nos informations. Coutinho, lui, plaît en Arabie saoudite. De quoi donner le sourire au Barça, déjà prêt à encaisser la monnaie.