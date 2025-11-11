Un cambriolage vise à nouveau la maison de Raheem Sterling

Raheem Sterling a de nouveau été victime d’un cambriolage à son domicile de Berkshire, en Angleterre. Selon les informations du Telegraph Sport, l’incident s’est produit samedi vers 18h30, alors que l’attaquant de Chelsea se trouvait dans la maison avec sa compagne Paige Milian et leurs enfants. Il s’agirait de la deuxième fois que la résidence du joueur est prise pour cible. Des hommes masqués auraient tenté de s’introduire dans la propriété, même si les détails précis de l’agression restent encore flous.

Un porte-parole de Sterling a confirmé les faits : « Nous pouvons confirmer que Raheem Sterling a été victime d’un cambriolage ce week-end. Nous confirmons également que lui et ses enfants étaient présents dans la maison au moment des faits. C’est une violation extrême de la vie privée et de la sécurité, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir dire que lui et ses proches sont tous sains et saufs. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période difficile. » La Thames Valley Police a ouvert une enquête et a appelé les témoins à se manifester : « Les agents mènent une enquête approfondie et demandent à toute personne ayant des informations ou ayant vu quelqu’un se comporter de manière suspecte dans la région de contacter la police. » Ce n’est pas la première fois que l’international anglais est victime d’un tel incident. En décembre 2022, alors qu’il disputait la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe d’Angleterre, il avait dû quitter précipitamment la sélection après un cambriolage similaire à son domicile. Chelsea a indiqué être au courant de l’événement et apporter son soutien au joueur et à sa famille.