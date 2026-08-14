L3 : le promu Thionville retourne Caen et passe leader, La Roche-sur-Yon poursuit son sans-faute

Ce vendredi (19h) se disputait la deuxième journée de Ligue 3 (anciennement National). Après avoir terrassé Valenciennes la semaine dernière (4-0), le SM Caen a cette fois-ci été supris par l’un des promus de cette saison, l’US Thionville-Lusitanos, dans un match complètement fou (4-3). Malgré un avantage au score de deux buts après 16 minutes, dont le 4e en deux journées du meilleur buteur du 3e échelon français, Fahd El Khoumisti, les hommes de Gaël Clichy se sont faits rejoindre, puis passer devant par les Thionvillois. Grâce à ce deuxième succès en deux matchs, les Mosellans occupent la tête du classement de cette Ligue 3.

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Dans les autres rencontres de ce multiplex, la Roche-sur-Yon - autre promu - a confirmé en s’imposant à Amiens grâce à Mansour Samb, auteur d’un triplé lors de la première journée contre Versailles et désormais comeilleur buteur de cette L3 avec El Khoumisti. Cannes a enchaîné un nouveau match nul contre Fleury-Mérogis (1-1), tandis que Valenciennes s’est imposé contre Bourg-en-Bresse (2-0). QRM et Concarneau se sont neutralisés (1-1), alors que Bastia a décroché son premier succès de la saison à Aubagne.

Tous les résultats de cette 2e journée de L3 :