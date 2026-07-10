Portugal : Bruno Fernandes sous le feu des critiques des fans de Ronaldo

Bruno Fernandes a désactivé les réponses à ses messages sur les réseaux sociaux après avoir été la cible d’un déluge d’insultes suite à l’élimination du Portugal de la Coupe du monde. Le capitaine de Manchester United, a publié un message exprimant sa frustration et sa gratitude envers ses coéquipiers, le staff et les supporters, mais les fans de Cristiano Ronaldo l’ont accusé, ainsi que d’autres milieux comme Vitinha, Joao Neves et Pedro Neto, d’avoir « saboté » le match de la star portugaise lors du match nul 1-1 contre la RD Congo en phase de groupes.

La suite après cette publicité

La polémique a été amplifiée par Katia Aveiro, la sœur de Ronaldo, qui a « aimé » une publication accusant Fernandes de ne pas avoir été à la hauteur et l’a comparé à Raphinha. Sur X et Instagram, plusieurs internautes ont multiplié les accusations d’égoïsme et de sabotage, tandis que d’autres défendaient Fernandes, soulignant que Ronaldo, à 41 ans, n’est plus capable de jouer dans des espaces restreints et qu’il fallait relativiser ses attentes. Face à la pression et aux critiques, Fernandes a préféré verrouiller les commentaires sur sa publication pour se protéger de l’intensité des attaques.