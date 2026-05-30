PSG : l’IA connaît le vainqueur de la Ligue des Champions

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, l’intelligence artificielle a livré son verdict. Selon le modèle prédictif développé par le cabinet spécialisé en data et IA AVISIA, le club parisien dispose de 58 % de chances de remporter le trophée contre 42 % pour les Gunners. Une projection qui rappelle celle de l’an dernier, lorsque ce même outil avait correctement anticipé le sacre européen du PSG face à l’Inter Milan.

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Pour établir cette prédiction, l’AVISIA Player Index s’appuie sur l’analyse de plus de 50 000 joueurs et de centaines d’indicateurs statistiques contextualisés. Si Arsenal se distingue par la solidité de son organisation défensive, portée notamment par Gabriel et William Saliba, le PSG prend l’avantage grâce à sa qualité de relance et son potentiel offensif. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia figurent parmi les principaux atouts mis en avant par le modèle, qui voit les Parisiens conserver leur couronne européenne au terme d’une finale annoncée comme très disputée.