Appelé pour la première fois de sa carrière en Bleus suite au forfait de Maghnes Akliouche, Pablo Pagis a pu jouer ses premières minutes face à la Turquie (2-1) dimanche dernier en remplaçant Michael Olise à la 85e minute. Sur un ou deux ballons joués, le joueur du Paris FC a affiché une belle complicité avec Kylian Mbappé, qui l’avait particulièrement impressionné lors de ses premiers entraînements.

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«J’ai été impressionné par Mbappé, notamment un exercice de frappe juste avant la Turquie, il a tout mis au fond. Je peux m’en inspirer tout en continuant les performances que je faisais avant la trêve» , a-t-il confié ce vendredi à deux jours de la réception d’Angers.« Je n’ai rien fait encore, la France est une grande nation du foot donc j’ai envie de bosser. J’ai ce caractère humble et un père (Mickaël Pagis) qui me fait garder les pieds sur terre. Je tiens d’ailleurs à démentir une chose: je n’ai jamais dit que je m’attendais à être appelé en Bleu! Après, j’ai toujours vu le foot comme un jeu, j’essaie de faire abstraction de ce qui se dit autour de moi, je veux jouer avec mes copains et c’est ce qui m’anime le plus. Si je me mets la pression, je vais perdre mon jeu. »