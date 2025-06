Un club de la Coupe du monde des clubs négocie avec N’Golo Kanté !

Cette saison, N’Golo Kanté a remporté de nouveaux trophées. Fort d’une riche carrière en Europe, le milieu de terrain récupérateur brille depuis deux saisons avec Al-Ittihad. Sous les ordres de Laurent Blanc et aux côtés de Karim Benzema et Houssem Aouar, le champion du monde 2018 a régalé avec le club de Djeddah. Grâce à ses performances, les hommes en noir et jaune ont pu remporter le championnat et la coupe nationale. De nouveaux accomplissements qui démontrent que Kanté est toujours aussi performant dans le Golfe.

Même s’il n’est plus appelé en équipe de France malgré sa présence lors du dernier Euro, le joueur de 34 ans bénéficie toujours d’une belle cote en Arabie saoudite où ses performances sont très appréciées et valorisées. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, Kanté était également observé en Turquie il y a quelques mois. Et même si cet intérêt pourrait être ravivé dans les prochaines semaines, une nouvelle tendance vient d’apparaître pour l’avenir de N’Golo Kanté en Arabie saoudite.

N’Golo Kanté prêté à Al-Hilal pour la Coupe du monde des clubs ?

En effet, selon les dernières informations de The Athletic, N’Golo Kanté pourrait disputer la prochaine Coupe du monde des clubs. Comment ? Le média anglophone explique que l’ancien de Leicester est sur les tablettes d’Al-Hilal. Menant une opération XXL sur le mercato pour se renforcer avant la Coupe du monde des clubs, la formation saoudienne a coché le nom de N’Golo Kanté. Pour attirer le joueur de 34 ans, le club de Riyad a réfléchi à un plan malicieux.

En effet, un prêt de quelques semaines est à l’étude et pourrait être soumis à Al-Ittihad dans les prochaines heures, selon les indiscrétions du média anglais. D’après la première tendance dans ce dossier, l’optimisme serait de mise quant à un accord qui pourrait avoir lieu rapidement entre les deux clubs. Une nouvelle perspective pour N’Golo Kanté qui devrait donc vivre une sorte de stage de quelques semaines avec Al-Hilal avant de retourner avec Al-Ittihad pour honorer vraisemblablement sa dernière année de contrat avec les champions d’Arabie saoudite en titre.