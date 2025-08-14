Roberto De Zerbi annonce une fin de mercato très mouvementée à l’OM

Tout le monde est dans les starting-blocks, prêts à en découdre. La Ligue 1 redémarre fort avec un premier choc au Roazhon Park ce vendredi entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (20h45). Deux équipes qui se connaissent bien, et pour cause, elles font souvent affaire ensemble depuis quelques mois. Rien que ces dernières semaines, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont quitté la Canebière pour découvrir les bords de Vilaine, eux les anciens Nantais. C’est d’ailleurs de mercato dont il a été question à Marseille en conférence de presse de veille de match.

Leonardi Balerdi s’est présenté le premier en sa qualité de capitaine, alors qu’il entame sa 6e saison au club, et devient avec le départ de Rongier le plus ancien du vestiaire. L’Argentin reconnaît qu’il aurait pu partir mais a préféré jouer la Ligue des Champions dans une équipe et un environnement qu’il connaît par cœur désormais. Il espère que ses coéquipiers en feront autant. «On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c’est le foot, on ne sait jamais. J’ai parlé avec les cadres, c’est important qu’ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes.»

«Le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties»

L’espoir est mince. Il a même été douché quelques instants après lorsque ce fut au tour de Roberto De Zerbi de s’asseoir en conférence de presse. «On est plus compétitifs je pense. Cette année, on aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Mais le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties, lâche le coach italien sans donner plus de détails sur l’identité de ces joueurs. Mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe.» Au rayon des bonnes nouvelles, aucun cadre ne devrait s’en aller d’ici la fin du mercato.

«Je ne pense pas qu’ils partiront. Avoir gardé Balerdi, Rulli, Rabiot, Hojbjerg, Greenwood, c’est important pour l’OM et pour eux, poursuit De Zerbi. C’est facile de partir de Marseille mais difficile de trouver un endroit semblable.» En revanche, des indésirables (Moumbagna, Harit, Ounahi) vont s’en aller. L’OM attend 7 départs et espère encore la venue d’Edon Zhegrova, dont le départ de Lille s’annonce ardu. «Ce n’est pas un de mes joueurs, rétorque De Zerbi. Je ne peux pas en parler. C’est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S’il devient un joueur de l’OM, je vous donnerai mon avis.» Patience est mère de toutes les vertus.

