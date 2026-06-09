La DNCG rend son verdict pour le PSG

C’est la fin de la saison. Les clubs professionnels passent chacun leur tour devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, qui examine les comptes. En ce qui concerne la Ligue 1, le PSG et l’ESTAC sont passés sans encombre devant la DNCG. «Aucune mesure prise à l’égard» de ces clubs.

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Certaines équipes de Ligue 2 étaient également auditionnées, pour le même résultat. Nantes, relégué pour la saison prochaine, Grenoble, Rodez et Reims ont tous franchi l’étape de la DNCG avec succès. Ces clubs repartiront sans pression financière à la rentrée.