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Ligue 1

Pierre Sage n’a pas aimé le documentaire de Ligue 1+ sur Lens, « Charbonneurs »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Après avoir lâché ses vérités sur son départ très commenté du RC Lens, Pierre Sage a fait une autre petite confidence dans l’entretien accordé à L’Équipe. Le nouvel entraîneur de Crystal Palace a indiqué qu’il n’avait pas vraiment aimé le documentaire de Ligue 1+ consacré au RC Lens, « Charbonneurs ».

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«Oui (il l’a regardé) malgré le fait que je n’ai pas eu droit de regard sur le contenu. Je ne l’ai pas vraiment apprécié, car il ne souligne pas le mérite des principaux acteurs qui sont responsables des performances de la saison, à savoir les joueurs», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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