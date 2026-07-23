Juventus : Luciano Spalletti pousse un coup de gueule en plein mercato

Le mercato de la Juventus tarde à s’accélérer et Luciano Spalletti commence à perdre patience. Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur bianconero estime que son effectif est encore très loin d’être prêt à un mois de la reprise de la Serie A. Agacé par le manque de recrues et la présence de nombreux joueurs appelés à quitter le club, le technicien italien aurait haussé le ton ces derniers jours à l’entraînement « Les gars, accélérez le rythme ! Je reste, mais beaucoup d’entre vous vont partir. »

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Malgré sa confiance envers la nouvelle direction menée par Giovanni Carnevali et Ricky Massara, Spalletti attend toujours plusieurs renforts majeurs. La priorité reste le recrutement d’un attaquant, avec Randal Kolo Muani en tête de liste, tandis qu’un gardien, deux défenseurs et un milieu sont également espérés. À un mois du début du championnat, le coach de la Juventus ne disposerait actuellement que de trois ou quatre titulaires certains, une situation qu’il juge très préoccupante.