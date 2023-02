Les révélations de Jakub Jankto sur son coming-out

Jakub Jankto, international tchèque de 27 ans, notamment passé par l’Udinese ou la Sampdoria de Gênes ces dernières années, avait annoncé publiquement son homosexualité la semaine dernière. Une petite révolution dans le football, mais pas pour l’actuel joueur du Sparta Prague, qui jugeait cette révélation nécessaire. Dans un entretien accordé au programme télévisé Le Iene, le milieu de terrain est revenu sur cette décision.

«Pour certains, c’est une révolution, pour moi, c’est une chose tout à fait normale, juge l’international tchèque. À 27 ans avec cette barrière, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Je me sens désormais vraiment libre et c’est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de libérer cela, et ces personnes-là, nous voulons les aider. (…) Je vais aussi protéger mon ex-femme et mon fils de 3 ans et demi, j’espère que quand il aura 7/8 ans il y aura plus de liberté.»

