CdM 2023 (F) : la Suisse et la Norvège filent en 1/8e de finale

La phase de poule de la Coupe du monde féminine 2023 vient de livrer son verdict dans le groupe A. Dernière avant cette ultime journée, la Norvège n’a fait qu’une bouchée des Philippines pour s’imposer 6-0 sur un triplé de Sophie Haug (6e, 17e et 90+5) et des réalisations de Caroline Graham Hansen (31e), Alicia Barker (48e, CSC) et Guro Reiten (53e, sp).

Les Scandinaves terminent deuxièmes de leur poule avec 4 points. L’autre rencontre opposant la Suisse et la Nouvelle-Zélande s’est achevée sur un score nul et vierge de 0-0. La Suisse conserve la première place et file aussi en 1/8e de finale. En revanche pour le pays hôte néo-zélandais, l’aventure s’achève déjà.

