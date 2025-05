Real Madrid : le discours puissant de Florentino Pérez sur Xabi Alonso

Ce lundi, Xabi Alonso (43 ans) est présenté en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Il est accompagné par Florentino Pérez. Le boss de la Casa Blanca a eu quelques mots forts pour son nouveau coach avant de lui laisser la parole. «Cher Xabi Alonso, bonjour et bienvenue à tous à la Cité des Sports. Le Real Madrid se nourrit chaque jour de valeurs : le travail, le respect, la camaraderie, le sacrifice et l’humilité (…) Le Madridismo se cultive au quotidien. Le Real Madrid appartient au cœur du peuple, car ce blason représente les valeurs que la ville du Real Madrid cultive chaque jour. Ces valeurs ont été nécessaires pour atteindre un palmarès difficile à égaler et pour connaître, ces dernières années, l’une des périodes les plus glorieuses de son histoire. La force de ce club réside dans sa persévérance à œuvrer pour réaliser les rêves des supporters du Real Madrid. C’est pourquoi aujourd’hui est un jour très spécial. Un entraîneur parmi les meilleurs du monde arrive, qui sait ce qu’est le Real Madrid et ce que ce maillot représente. Aujourd’hui, nous accueillons l’un des nôtres : Xabi Alonso.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «cher Xabi, bienvenue chez toi, bienvenue au Real Madrid. Je suis sûr que tu vis une période passionnante aujourd’hui. Tu l’as démontré en arrivant en 2009 pour porter ce maillot. Tu as remporté six titres qui font désormais partie de l’histoire du Real Madrid. Tu es aussi l’une des grandes légendes de l’équipe nationale espagnole, avec laquelle tu as remporté la Coupe du monde 2010 et deux Championnats d’Europe. Mais aujourd’hui, tu rentres chez toi. Nous savions tous quel serait ton destin lorsque tu as pris les rênes de l’équipe U14 A en 2018. Tu as accompli quelque chose qui fait déjà partie de l’histoire du football allemand : remporter la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Ce parcours a fait de toi l’une des plus grandes figures du football et l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Aujourd’hui, tu reviens à Madrid en tant qu’entraîneur de la première équipe à relever l’un des plus grands défis de ta vie. Tu auras des supporters qui t’aimeront et t’admireront. Tu connais les exigences de ce club, mais je suis sûr que nous partagerons de nombreuses joies. Cher Xabi, bienvenue chez toi, bienvenue au Real Madrid.» L’aventure peut commencer !