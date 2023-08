La mère de Luis Rubiales transportée en urgence à l’hôpital

L’affaire Rubiales continue de faire les gros titres en Espagne. Et dernièrement, c’est la mère du futur ex-président de la fédération espagnole de football (RFEF) qui avait fait la une en entamant une grève de la faim dans une église.

La suite après cette publicité

Une initiative qui n’aura pas duré bien longtemps. Les médias locaux annoncent qu’elle a été transportée en urgence à l’hôpital. « C’était à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était aussi nerveuse », a-t-on expliqué.