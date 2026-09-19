Paris FC - Strasbourg : les compositions officielles

Le Paris FC accueille Strasbourg à Jean-Bouin dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Le PFC occupe actuellement la 4e place du championnat avec 8 points au compteur, le club de la capitale est toujours invaincu depuis le début de la saison. De son côté, le RCSA pointe au 6e rang avec 7 points, les Alsaciens visent la victoire aujourd’hui et le podium provisoire. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Liam Rosenior décide d’aligner son équipe en 4-2-3-1. Trapp au but, Mbow forme la charnière centrale avec Coppola, Traoré et Camara latéraux. On retrouve Lopez en compagnie de Lees-Melou dans le cœur du jeu, Pagis un cran plus haut. Pour l’attaque, Sinayoko occupe l’axe, Kebbal et Koleosho sont sur les ailes.

En face, Strasbourg démarre en 4-3-3. Jorgensen en dernier rempart, Oso et Antwi sur les côtés de la défense, Mitchell dans l’axe avec Doukoure. Un milieu de terrain dense avec Sousa, El Mourabet et Reyna en pointe haute. Enfin, Yassine animera le côté droit de l’attaque, Nanasi en fera de même à gauche, Ortega est avant-centre.

La suite après cette publicité

Les compositions

Paris FC :

Strasbourg :