Super League : des supporters de Manchester United s’incrustent à l’entraînement

Malgré les dernières déclarations de Manchester United, concernant le retrait de la Super League et le départ d’Ed Woodward à la fin d’année, les supporters des Red Devils semblaient toujours en colère ce matin. D’après les informations de Goal, des fans mancuniens se sont invités à l’entraînement de l’équipe première ce matin à 9 heures.

Un groupe s’est introduit par effraction pour manifester son mécontentement après le fiasco de la Super League. Heureusement, il n’y a pas eu dérapage et les supporters ont eu l’occasion de discuter avec Ole Gunnar Solskjaer et d'autres membres du club avant de repartir. Plus de peur que de mal semble-t-il.

