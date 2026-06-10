Le Havre : accord trouvé avec Demba Ba

Le Havre est en plus restructuration sportive. Après le départ annoncé du directeur sportif Mathieu Bodmer, qui avait réalisé un travail impressionnant avec le club normand, la direction havraise avait rapidement exploré plusieurs pistes et un profil semblait se distinguer plus que les autres : celui de Demba Ba. L’ancien international sénégalais avait réalisé un travail remarquable du côté de Dunkerque.

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Et comme nous vous le révélions, des discussions avaient bien débuté entre le DS de Dunkerque et Le Havre. Et malgré les récentes déclarations du président Selçuk Demir qui démentait un départ de son directeur sportif, selon nos informations, Demba Ba va bien s’engager au Havre. Un accord a été trouvé ce mercredi. Il arrive avec Romain Decool qui était son responsable de recrutement à Dunkerque.