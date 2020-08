Jean-Michel Aulas fait le compte des pertes financières de l'OL

L'arrêt du football en France a fait mal financièrement aux clubs, et pour sportivement. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais, qui ne verra pas la Coupe d'Europe après sa 7e place en Ligue 1. A moins que les Gones remportent la Ligue des Champions. Cela paraît très compliqué mais ils sont au Final 8 de Lisbonne après avoir éliminé la Juventus. Dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas est revenu sur l'impact financier de cette qualification.

Et le président a estimé cet apport assez minime : « l’arrêt du championnat nous coûte 100 millions. Donc les 8-9 millions que l’on gagne en net sur le match de la Juve ne sont rien. Avec du public chez nous, on aurait compensé à hauteur de 6 ou 7 millions. Là, on parle de 15-20 millions maximum à comparer aux 100 millions perdus et surtout à venir. Car si l’on n’est pas Européen ce sera 80 millions de plus de pertes. Ça fait 180 millions qui nous ont été subtilisés et ça c’est terrible pour un club. Il y a eu des erreurs colossales de la ligue ». Un JMA amer qui continue à remettre en question les décisions de la LFP.