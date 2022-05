OL : les regrets de Peter Bosz

Interviewé par le journal Le Progrès, le coach de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz a évoqué ses regrets concernant la saison de son équipe qui a terminé huitième de Ligue 1. Le coach hollandais de 58 ans a expliqué qu’il était globalement déçu des résultats obtenus cette saison, notamment parce que son équipe a fait preuve de beaucoup d’irrégularité.

« On doit mieux faire dans ce championnat. Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille, faire un tel match contre Nice et perdre la semaine suivante contre des équipes moins bien classées. En coupe d’Europe, tu fais un bon match à West Ham, surtout la première mi-temps, mais tu ne gagnes pas à onze contre dix. À la maison, on fait 30 bonnes premières minutes, avec des occasions, comme celle de Karl qui termine sur le poteau, puis tu prends un but ‘‘con’’ sur corner. Ça fait mal. Là aussi, après ce but, on a plongé, pris le deuxième juste avant la mi-temps, le troisième juste à la reprise », a expliqué Peter Bosz qui est engagé avec les Gones jusqu’en juin 2023.