Everton : Jack Grealish présente ses excuses après sa sanction disciplinaire

Jack Grealish a décidé de sortir du silence après plusieurs semaines compliquées à Everton. Écarté du groupe par David Moyes pour avoir manqué un entraînement sans autorisation, l’international anglais de 31 ans a publiquement présenté ses excuses aux supporters et aux membres du club. Jeudi soir, après avoir retrouvé les terrains lors d’un match amical disputé à huis clos contre Derby County, le joueur prêté par Manchester City a publié un message sur Instagram pour reconnaître la situation et afficher son envie de revenir. « Content d’être de retour sur le terrain avec les gars aujourd’hui après quelques bonnes journées d’entraînement ! Je tiens à présenter mes excuses aux supporters et à tous les membres du club pour ne pas avoir pu aider l’équipe ces dernières semaines », a-t-il écrit, accompagnant sa publication de plusieurs photos de la rencontre. Grealish a également réaffirmé son attachement aux Toffees : « J’adore jouer pour ce club et j’ai hâte de rejouer devant vous sous le maillot d’Everton. À très bientôt ! » Une prise de parole qui intervient alors que l’ancien joueur d’Aston Villa n’a plus disputé de rencontre officielle depuis la défaite contre Chelsea (0-2), le 17 octobre dernier.

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Cette mise à l’écart faisait suite à une infraction au règlement disciplinaire du club. Après avoir initialement invoqué une maladie pour justifier son absence lors du déplacement à Arsenal, Grealish avait été sanctionné par Everton, manquant notamment les rencontres contre Newcastle et Coventry City. David Moyes avait toutefois laissé la porte ouverte à son retour, précisant qu’une décision serait prise avec les dirigeants lorsque le joueur pourrait de nouveau être disponible. Jeudi, l’Anglais a franchi une première étape en participant à la victoire d’Everton contre Derby County (4-1) lors d’une rencontre amicale organisée au Hill Dickinson Stadium. Alcaraz s’est offert un doublé, tandis que Jonathan Nsangou et Christian Norgaard ont également marqué. De retour pour un deuxième prêt consécutif après une première saison perturbée par une blessure, Grealish cherche toujours à relancer sa carrière loin de Manchester City, qui l’avait recruté pour plus de 100 millions d’euros en 2021. Avec seulement six apparitions cette saison avant sa sanction, le milieu offensif espère désormais retrouver la confiance de David Moyes et réintégrer rapidement le groupe professionnel.