MU : la sortie forte de Michael Carrick sur Kobbie Mainoo

Manchester United commence sérieusement à faire peur aux géants de Premier League. Après sa victoire face à Tottenham samedi (2-0), les coéquipiers de Kobbie Mainoo semblent faire peau neuve durant la deuxième partie de saison sous les ordres de leur entraîneur intérimaire : Michael Carrick. Désormais quatrième au classement, devant Chelsea et Liverpool, United peut d’ailleurs compter sur le retour en forme de Kobbie Mainoo (20 ans), passeur décisif pour Bryan Mbeumo sur le premier but des siens face aux Spurs (38e).

Après la rencontre, le technicien de la formation anglaise, Michael Carrick, a aussitôt pris la parole en zone mixte au sujet du joueur de 20 ans, le félicitant pour sa prestation. « Il a déjà joué beaucoup de grands matchs avec beaucoup de pression. Ça va l’aider à se développer tout comme le fait de jouer avec Casemiro et d’apprendre de lui. Les jeunes joueurs auront toujours des hauts et des bas, et c’est important de gérer ces moments. Il est fantastique actuellement et a un grand impact sur les matchs. On continue de travailler avec lui pour l’aider à progresser ». Des paroles qui vont pouvoir Mainoo mettre en confiance sous la tunique mancunienne.