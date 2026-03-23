PSG : les révélations de Pochettino sur la concurrence entre Donnarumma et Navas

Ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino (54 ans) est revenu sur son passage dans la capitale française dans un long entretien accordé à L’Equipe. L’occasion pour le technicien argentin de revenir sur la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Et l’actuel sélectionneur des USA a confié toute la difficulté de gérer une telle situation.

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« Le PSG possédait déjà le meilleur gardien du monde avec Navas, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid. Il était le numéro un. Puis, le club a recruté le meilleur gardien de l’Euro pour le mettre en concurrence avec Navas. Dites-moi, alors, quelle était la meilleure approche pour que les deux soient satisfaits ? C’était difficile, oui, parce que quand l’un jouait, l’autre tirait la tronche. Normal. Mais il fallait partager les temps de jeu. En réalité, il était impossible d’être juste, car les deux étaient très bons. Et cela divisait le vestiaire : une partie estimait que Navas était le meilleur, une autre pensait que c’était Gigio. Mais c’est à l’entraîneur de trancher. Je crois qu’on n’a pas non plus été aidé par certains consultants ».