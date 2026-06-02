Coupe du Monde 2026 : Yacine Titraoui, le Verratti algérien que l’Europe s’arrache !

À 22 ans, Yacine Titraoui incarne une nouvelle génération de footballeurs algériens capable de porter les Fennecs vers de nouveaux sommets. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, le milieu de terrain était un prodige à ses débuts de l’autre côté de la Méditerranée. Surclassé dès 16 ans chez les U19, il brûle les étapes jusqu’à s’installer en tant que titulaire indiscutable de l’équipe première en Ligue 1 algérienne. En 2021, le natif de M’Sila parachève cette ascension express en soulevant la Coupe Arabe avec l’Algérie A’, à seulement 18 ans. Des débuts qui laissaient déjà présager de grandes choses avec la sélection nationale.

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Pourtant, le chemin vers l’Europe ne sera pas sans embûches. En août 2023, tout semble joué. Titraoui se rend à Zagreb, passe sa visite médicale, et s’apprête à signer au Dinamo. Mais le dossier s’effondre inexplicablement pour des raisons dites "extra-sportives", laissant le joueur et son club dans l’incompréhension. Dans cette lignée, le Paradou AC, furieux, adresse une mise en demeure au club croate. La saison suivante, il répond avec une constance et une qualité qui ne laissent plus aucun doute. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives, il participe au rayonnement collectif de son équipe. Une situation qui oblige les recruteurs européens à revenir frapper à sa porte et c’est finalement Charleroi qui franchit le pas à l’été 2024.

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Hull City à fond sur Titraoui

Un choix qui s’avère rapidement payant. A l’instar de son compatriote Adem Zorgane à l’Union Saint-Gilloise, Titraoui devient l’une des références à son poste en Belgique. Avec son mètre 70 et sa capacité à conserver le ballon sous pression, il est rapidement comparé à Marco Verratti. Loué pour son comportement extra-sportif dit exemplaire, le milieu de la génération 2003 est considéré comme quelqu’un de très humble et travailleur en interne. Ces qualités humaines lui ont d’ailleurs permis de boucler un exercice 2025-2026 de haute voltige. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 42 matches, l’Algérien a été l’un des meilleurs joueurs de Jupiler Pro League cette année. Longtemps barré par la concurrence ou boudé par les sélectionneurs, Titraoui a enfin pu renouer avec ses débuts prometteurs en sélection.

Même s’il a raté la CAN, le joueur de Charleroi a été appelé par Vladimir Petkovic pour la Coupe du Monde après un rassemblement de mars plus que réussi. Et alors qu’il postule clairement à une place de titulaire lors de ce Mondial, le joueur formé au Paradou sait qu’il peut passer un autre cap avec ce tournoi. S’il parvient à marquer les esprits, il pourra clairement entrevoir un départ cet été de Charleroi. En attendant, les courtisans se bousculent déjà au portillon. Selon nos informations, Hull City, fraîchement promu en Premier League, est à fond pour le recruter. Alors qu’il pourrait quitter la Belgique cet été pour un montant situé entre 8 et 10 millions d’euros, le milieu travailleur préfère attendre la Coupe du Monde pour voir sa cote évoluer encore plus. Affaire à suivre…