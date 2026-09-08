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Ligue des Champions

LdC, LOSC : l’ouverture du score de Ueda en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
ueda @Maxppp
Lille 2-3 Betis

Le LOSC a parfaitement lancé sa soirée d’ouverture en Ligue des Champions face au Bétis. Parfaitement servi par Thiago Santos, Ethan Mbappé a ainsi délivré un centre millimétré au deuxième poteau sur la tête du Japonais Ueda.

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Ce dernier ne s’est pas fait prier pour inscrire son 2e but avec le LOSC, après celui contre Toulouse jeudi dernier. Le LOSC mène donc 1-0 à domicile depuis la 12e minute.

Pub. le - MAJ le
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