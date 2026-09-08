LdC, LOSC : l’ouverture du score de Ueda en vidéo

Le LOSC a parfaitement lancé sa soirée d’ouverture en Ligue des Champions face au Bétis. Parfaitement servi par Thiago Santos, Ethan Mbappé a ainsi délivré un centre millimétré au deuxième poteau sur la tête du Japonais Ueda.

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LE PREMIER BUT DU LOSC EN LIGUE DES CHAMPIONS 🔥



Après 12 minutes de jeu, les Lillois prennent l'avantage grâce à Ayase Ueda sur un service d'Ethan Mbappé 🤩#UCL | #LILBET pic.twitter.com/9aTLNgxoQx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 8, 2026

Ce dernier ne s’est pas fait prier pour inscrire son 2e but avec le LOSC, après celui contre Toulouse jeudi dernier. Le LOSC mène donc 1-0 à domicile depuis la 12e minute.