Liga : le Betis déroule

Après le match nul de l’Athletic contre Majorque (0-0) et la victoire de l’Atlético de Madrid face à Getafe (3-0), le Betis clôturait la première journée de Liga en recevant Elche. Un match où le suspens n’a pas tenu bien longtemps. Après l’expulsion de Nwankwo dès la 16e minute, les visiteurs ont encaissé un but par Iglesias douze minutes plus tard (Nabil Fekir en passeur décisif).

À la 39e, Juanmi inscrivait le but du break, avant de s’offrir un doublé à l’heure de jeu. Le tableau d'affichage ne bougera plus. Grâce à ce succès net et sans bavure, le Betis rejoint l'Atlético et Villarreal en tête du classement de LaLiga.