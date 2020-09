LFP : Jean-Michel Aulas réagit à la nomination de Vincent Labrune

Vincent Labrune a donc créé la sensation ce jeudi après-midi en devenant le nouveau président de la Ligue de Football Professionnel. Candidat face à Michel Denisot à la succession de Nathalie Boy de la Tour, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a déjoué les pronostics pour rafler la mise avec 15 voix contre 10. Un vote entériné quelques minutes plus tard par l'Assemblée Générale de la LFP. Après cinq années à la présidence de l'OM (entre 2011 et 2016), le principal protagoniste endosse donc le costume de président d'une instance. Interrogé sur l'intronisation de Labrune à la tête de la Ligue, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa surprise au moment de l'annonce des résultats.

« La surprise, elle est liée au contexte du football, très particulier. Vincent devra faire ses preuves, c’est vrai que ce ne sera pas facile pour lui, en étant élu avec 45% des voix. Il a beaucoup de compétences, il devra les mettre en valeur. Denisot, il faut revenir au mode d’élection, qui est un peu particulier, le collège de la L1 devait élire un certain nombre de représentants. Il y a eu un certain nombre de votes, on va dire, organisés de manière à ce que les choses se passent d’une certaine manière. (...) Résultat qui demande beaucoup d’humilité et de capacité à renverser les indécis et ceux qui n’étaient pas forcément dans ce sens-là, » décrypte ainsi l'homme fort de l'OL.

Jean-Michel Aulas déçu du dénouement de l'élection

Ce dernier ne s'en cache pas, il avait apporté son soutien à la candidature de Michel Denisot. Si le dénouement escompté n'a finalement pas eu lieu, Aulas sait faire amende honorable. « Il y a toujours de la déception lorsque les choses se passent à l'arraché, un peu comme cela s'est passé. Personnellement, je trouvais que la candidature de Michel Denisot était une chance pour la Ligue, parce que c’est un homme droit, un homme bien comme me le disait encore Bernard Tapie ce matin par message. Après, l’élection de Vincent permet peut-être de passer dans une autre phase, l’innovation et le changement peuvent apporter des choses positives, » confie un brin dépité JMA. Le patron du club rhodanien va désormais s'atteler à faire collaborer comme il se doit la LFP et la FFF. Tel est l'enjeu pour le football français, s'appuyer sur deux instances qui œuvrent main dans la main.

« Moi, je n’oublie jamais, mais je sais être tout à fait ouvert à toutes les compétences et partenariats. La Ligue doit travailler en parfaite collaboration avec la FFF, on va essayer de faire en sorte que cette opération soit profitable pour tout le football, parce qu'on en a besoin. On sait que le football français a beaucoup souffert de l'arrêt des compétitions en fin de saison. Se rapprocher des concurrents européens et avoir plus de qualifiés. On va tout faire pour au sein de la LFP et de la Fédération aux côtés de Noël Le Graët, » révèle ainsi Jean-Michel Aulas. À charge désormais aux différents acteurs de tirer le football français vers le haut...