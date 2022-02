Conflit Russie-Ukraine : que risquent Chelsea et son propriétaire Roman Abramovich ?

La suite après cette publicité

L'inquiétude règne du côté de Chelsea ! Alors que Vladimir Poutine a récemment ordonné à ses troupes d'entrer sur le territoire ukrainien, l'actuel troisième de Premier League se retrouve directement impacté par ce d'ordre géopolitique qui touche actuellement toute l'Europe. La raison ? Son propriétaire, Roman Abramovich. Visé par le parlement britannique en raison de ses liens entretenus avec l’État russe et de «son association publique avec des activités et des pratiques corrompues» comme le souligne The Times, l'oligarque âgé de 55 ans pourrait ainsi considérablement fragiliser le club londonien.

Dans cette optique, le député travailliste Chris Bryant a ainsi utilisé le privilège parlementaire pour insister sur le fait que le milliardaire russe des Blues ne devrait plus être en mesure de posséder Chelsea tant qu'il ne condamnait pas l'invasion en Ukraine, implorant par ailleurs les fans et les joueurs de se joindre aux manifestations : «les gens devraient se présenter au prochain match de Chelsea avec des drapeaux ukrainiens pour montrer leur solidarité avec le peuple ukrainien». Une situation impactant alors directement le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et qui ne manque pas d'inquiéter son entraîneur Thomas Tuchel, présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d'affronter Liverpool en finale de la Carabao Cup, dimanche à 17h30.

«Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème. La situation de manière générale, pour moi et mon staff, pour tout le monde à Cobham (le centre d'entraînement du club, ndlr), pour les joueurs, est horrible. Personne ne s'attendait à ça. C'est irréel, comme je l'ai dit, ça perturbe nos esprits, ça assombrit notre excitation à l'approche de la finale. Je pense que la situation est trop grande et que ce n’est pas une situation isolée quelque part. Cela concerne l’Europe, c’est en Europe et nous faisons partie de l’Europe. Nous ne pouvons pas dire mettons cela de côté. C’est le contraire», avouait l'ancien coach du PSG reconnaissant par ailleurs que son groupe était fortement «perturbé» par ce contexte actuel. Mais que risque alors concrètement Chelsea ?

Chelsea vers une terrible faillite ?

Sans doute le pire si l'on en croit les dernières informations dévoilées par The Times. Car si les ministres ont été exhortés à saisir ou à geler les avoirs d’Abramovich au Royaume-Uni, l'homme d'affaires des Blues pourrait, de son côté, exiger de Chelsea qu'il lui rembourse les 1,5 milliard de livres sterling qui lui sont dus par le club (montant correspondant aux prêts accordés par l'oligarque), et ce afin de répondre aux éventuelles sanctions infligées par le gouvernement britannique. Un scénario, pour l'heure, spéculatif mais qui peut notamment expliquer les inquiétudes actuelles exprimées par Thomas Tuchel. Un dénouement redouté qui plongerait surtout Chelsea en pleine faillite si Abramovich venait à utiliser le club comme levier face aux sanctions encourues.

«S’il sent qu’on lui fait un bouc émissaire pour les activités de Poutine, alors le pire des scénarios est qu’il essaie de faire appel au prêt. Ensuite, nous avons une crise. Lui et Poutine pourraient faire valoir que c’est le gouvernement britannique qui a détruit le Chelsea Football Club. Mais je soupçonne que ce gouvernement ne voudra pas contrarier les fans de football car nous avons un gouvernement populiste», tempérait à ce titre Kieran Maguire, professeur de finance de football à l’Université de Liverpool. Un scénario cauchemardesque qui reste donc pour l'instant difficilement imaginable mais qui n'empêche cependant pas d'attiser les premières convoitises. En ce sens, le média britannique révèle que de nouveaux propriétaires potentiels envisageaient d'ores et déjà de faire une offre d’achat en cas d'issue catastrophique pour les Blues. Parmi les personnes potentiellement intéressées : Sir Jim Ratcliffe, président d’Ineos et à la tête de l'OGC Nice. The Times précise même que le Monégasque s’est déjà renseigné mais a rapidement été dissuadé par le prix indiqué. À Chelsea, les prochaines semaines risquent bien d'être irrespirables. Pour calmer les choses, Abramovich vient d'annoncer ce samedi qu'il déléguait, pour le moment, la gestion et l'entretien du club à la Fondation des Blues.