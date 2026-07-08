Lyon - Mâcon : les compositions officielles

C’est le début des matchs de préparation pour l’Olympique Lyonnais et l’Union du Football Mâconnais ! Les premiers doivent préparer les barrages de la Ligue des champions qui se joueront en août, avant la reprise de la Ligue 1. Les seconds repartent pour une nouvelle saison en National 2, après avoir manqué la montée la saison passée en terminant deuxièmes derrière les Hauts-Lyonnais. Le coup d’envoi du match sera donné au centre d’entraînement de l’OL à 10h30.

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Les Gones joueront ensuite St-Gallen, Servette FC et le Betis Séville en matchs amicaux. À noter également la prolongation de Corentin Tolisso à l’OL, qui a baissé son salaire pour rester deux années supplémentaires dans son club de cœur.

Les compositions

Lyon

Descamps - Kango, Kamara, Kluivert, Ouédraogo - Bidstrup, Tessmann - Duranville, Tolisso ©, Hamdani - Gomes Rodríguez