EdF : Didier Deschamps a fait son choix pour Hugo Lloris

Retraité de l’équipe de France depuis la défaite en finale de la Coupe du Monde 2022, Hugo Lloris n’aurait pas totalement fermé la porte à un éventuel retour en Bleu à l’approche du Mondial 2026. Une hypothèse qui a rapidement suscité des réactions. Mais selon les informations de Téléfoot, cette option ne ferait absolument pas partie des plans de Didier Deschamps, qui ne serait pas favorable à un retour de l’ancien capitaine tricolore.

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Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a également réagi, en évoquant notamment l’équilibre du groupe. « J’espère que ça ira pour Lucas Chevalier. Pour Lloris, ça peut être une expérience intéressante pour lui, il n’y a pas de débat d’égo ni de statut. Ça pourrait être marrant, il pourrait avoir un rôle de leader dans ce rôle de numéro 3. Un rôle qui resterait important dans la solidité d’un groupe », a déclaré le Champion du Monde 1998. Réponse dans 11 jours (le 14 mai prochain) lors de la toute dernière liste de Didier Deschamps à la tête des Bleus.