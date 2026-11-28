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Au programme de ce JT Foot Mercato, l’affaire Musiala prend des proportions démesurées au Bayern, Kimmich craque complètement face à Hambourg et les dirigeants du Levski réclament l’exclusion de l’OM des compétitions européennes.
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