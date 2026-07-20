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Coupe du Monde 2026 : le check hilarant de Lamine Yamal avec le roi d’Espagne

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp

Depuis ce dimanche soir, l’Espagne est sur le toit du monde après avoir vaincu l’Argentine en finale de la Coupe du Monde. Une délivrance méritée pour la Roja qui n’avait plus remporté le trophée depuis 2010. Lors de la réception officielle de la Roja au Palais de la Zarzuela, le protocole habituel a laissé place à une séquence particulièrement divertissante.

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Alors que l’ensemble des joueurs et du staff technique se prêtaient à la traditionnelle et très formelle poignée de main avec le roi Felipe VI, Lamine Yamal a brisé la glace de manière inattendue. Le jeune ailier et le souverain ont partagé un check complice et décontracté, immédiatement suivi d’une chaleureuse accolade qui a grandement amusé l’assemblée. Lamine Yamal est insouciant que cela soit sur le terrain ou en dehors.

Pub. le - MAJ le
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