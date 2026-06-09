Le père d’Ansu Fati met les choses au clair entre le Barça et Monaco

À moins d’un rebondissement, Ansu Fati sera un joueur de l’AS Monaco la saison prochaine. L’ailier de 23 ans s’est relancé sur le Rocher où il était prêté par le Barça. Le club princier va lever l’option d’achat à 11 M€ mais doit encore trouver un terrain d’entente avec le joueur, lequel n’a pas d’autre choix que de baisser radicalement son salaire pour rester. Les négociations traînent en longueur d’autant que les Culés voudraient glisser une clause de rachat prioritaire ou un pourcentage à la revente si jamais Fati parvenait à reprendre une forte valeur sur le marché. D’après le père de l’international espagnol, les derniers détails devraient se régler avec Monaco.

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«Ce qui a été dit sur la fermeture de l’opération n’est pas vrai. Ce n’est pas encore résolu car des questions restent en suspens. Nous devons attendre l’agent, Jorge Mendes, qui est actuellement en train de parler au conseil d’administration de Monaco et nous attendons ce que le Barça dira dans cette négociation finale», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sport. Selon lui, il n’y a aucune chance pour qu’il reste à Barcelone. «La première chose, c’est ce que dit le Barça. Nous n’avons pas encore atteint le 30 juin et, pour l’instant, nous sommes toujours liés à Monaco. La semaine prochaine, il y aura plus de clarté sur toute cette affaire. Tout ce qui est dit n’est pas vrai. Jusqu’à maintenant, nous n’avons rien signé. De nombreux clubs sont intéressés par Ansu en ce moment, mais nous voulons rester à Monaco.»