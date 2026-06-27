CdM 2026, EdF : le joli cadeau de Neymar à Désiré Doué

Décisif en fin de rencontre face à la Norvège (1-4), Désiré Doué s’est illustré en inscrivant le premier but de sa carrière de la tête, offrant un nouveau signe de son influence grandissante au sein de sa sélection. Déjà remarqué pour sa créativité et son aisance technique, le jeune joueur du PSG est en train de confirmer match après match toute sa qualité.

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Désiré Doué, jogador da França, extremamente feliz ao receber uma camisa autografada do Neymar entregue pela repórter Isabela Pagliari.



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À l’issue de la rencontre, un moment symbolique est venu marquer la soirée : une journaliste brésilienne lui a remis un maillot de Neymar dédicacé. Une attention qui a particulièrement touché le joueur, grand admirateur de l’ancien Parisien. Dans la foulée, Neymar lui-même a réagi sur les réseaux sociaux en adressant un message élogieux, qualifiant notamment Doué de « crack ». Un échange qui illustre la relation de respect mutuel entre les deux joueurs.