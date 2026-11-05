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Liga

Karim Benzema apporte son soutien à Vinicius Jr

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Karim Benzema et Vinicius buteurs avec le Real Madrid @Maxppp

Ce n’est pas le match de mercredi soir qui a permis de croire en un retour de Vinicius Jr au plus haut niveau. De nouveau emprunté avec le ballon, il n’a jamais passé son adversaire, lors de la victoire arrachée par le Real Madrid sur la pelouse de l’AEK Athènes (2-3). Et il va purger son dernier match de suspension ce week-end, face à Valence, avant la trêve internationale.

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Toujours énormément critiqué en Espagne, le Brésilien peut au moins compter sur le soutien de son ancien acolyte Karim Benzema, qui a pris le temps de publier un joli message sur ses réseaux sociaux. « Le numéro 1 pour toujours », peut-on lire en légende d’une photo où les deux hommes sont côte à côte.

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